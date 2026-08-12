Alvino svela: "Telefonata di Paratici al Napoli, ma l'idea è già sfumata"

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Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli per le ultime di mercato: "Sapevo dell'interesse della Fiorentina e di Paratici per Lucca, poi però la viola è andata su Pellegrino del Parma per sostituire Piccoli e quindi è sfumata la pista Lucca. Kean al Napoli? C'è ancora una clausola da 50 milioni per il giocatore. Kean è bravo ma costa tanto, troppo. Una cifra molto importante.

Detto ciò, Paratici aveva fatto solo una telefonata esplorativa per Lucca. Ora attenzione alla Lazio che pure ci pensa. Ma sorrido pensando ai due presidenti. Trovare un accordo sarà difficile. I rapporti non sono più quelli di qualche tempo fa quando si viaggiava insieme in Lega e sulla politica sportiva. Da un po' di tempo a questa parte Lotito e De Laurentiis non hanno più la stessa unità d'intenti. Non c'è più tra i due quel patto di ferro evidente fino a qualche tempo fa".