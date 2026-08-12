Juve-Badiashile, Alvino: "Non ha manco risposto! Vuole solo Napoli, ecco cosa manca"

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Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli per le ultime di mercato: "Nelle ultime ore la Juventus ha bussato alla porta del Chelsea per Badiahsile, ma il giocatore non ha neanche risposto al telefono col suo agente. La sua scelta l'ha fatta, la piazza di Napoli è intrigante e giocherà la Champions. Vuole mettersi alle spalle gli infortuni avuti. Essere un predestinato significa anche portarsi dietro una pressione condizionata poi dagli infortuni. Ecco, lui spera a Napoli di potersi lasciare tutto alle spalle per ripartire e per ricominciare. Quindi lui la scelta l'ha fatta.

La sua unica alternativa è restare al Chelsea. Le due società stanno trattando, come il gatto col topo. Non c'è accordo sulla formula, si gioca sul filo di lana. Il Napoli punta molto sulla volontà del giocatore. Ma il Chelsea è un club ricco e si può permettere il lusso di dettare le linee di una strategia di mercato. E il Napoli non ama subire le linee strategiche dei club avversari. Pensavo che si potesse chiudere il tutto già ieri o lunedì, evidentemente l'intesa manca, aspettiamo".