Sabatini: “De Bruyne andrà via! Le lamentale della moglie? Napoli non è Torino o Milano”

Il giornalista si sbilancia sulla possibile partenza del centrocampista belga. Poi il commento sulle difficoltà della moglie per la folla a Napoli.

Il futuro di Kevin De Bruyne al Napoli potrebbe essere già arrivato a un bivio. A ipotizzare una possibile partenza del centrocampista belga nella finestra invernale di mercato è Sandro Sabatini, noto giornalista, intervenuto a Radio Marte. Secondo la sua analisi, alcuni segnali lascerebbero pensare a un addio già a gennaio, a partire dalle dichiarazioni rilasciate dal giocatore dopo la gara con il Belgio: “De Bruyne? Penso che a gennaio andrà via. Anche la risposta che ha dato ai giornalisti dopo la gara con il Belgio. ‘Vediamo cosa succede’ è abbastanza interlocutoria. Vuole vedere come procede. Se De Laurentiis viene accontentato con un compenso adeguato credo che non si arrivi a fine stagione. A patto che quella somma la investa in un prestito con diritto di riscatto, per un altro centrocampista, per un’altra operazione di mercato. Se il Psv si rende conto di non poter prendere De Bruyne gratis, come hanno già tentato di fare, si fa a gennaio”.

Sabatini sulle lamentele della moglie: “È il prezzo della popolarità”

Nel corso dell'intervento, Sabatini ha commentato anche le difficoltà incontrate dalla moglie di De Bruyne per la folla che spesso si crea intorno alla famiglia in città. Il giornalista ha sottolineato come l'affetto dei tifosi napoletani possa avere un impatto diverso a seconda delle abitudini e del carattere dei calciatori: “Le lamentele della moglie di De Bruyne per la folla in città? È il prezzo della popolarità. L’affetto dei tifosi è maggiore a Napoli piuttosto che in altre città d’Italia, come Torino e Milano. Capisco anche che dipende dal carattere dei giocatori. Magari un sudamericano di Buenos Aires che ha giocato nel River Plate o nel Boca si sente a suo agio. Per un belga che ha giocato dieci anni a Manchester è più difficile. Troppa folla può impaurire qualcuno”.