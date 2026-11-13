Sabatini: "Lang talento inespresso, mi ricorda un ex Juve e Bayern"

Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato nel corso di Siamo Tutti Allenatori, in diretta su Radio Marte: “Mercato del Napoli? Il Napoli sta avviando una rivoluzione, la famosa rifondazione di fine ciclo. Ho visto giocare Bakola di persona e vi dico che il Napoli farebbe un grande acquisto, ma il Sassuolo vuole 30 mln e la Juve è più avanti. Varela? Grande attaccante, permetterebbe ad Allegri anche di giocare con due punte insieme ad Hojlund”.

“Lang è molto famoso in Olanda come cantante, i miei figli vivono lì e mi dicono che ha molto successo. Come calciatore m’è sempre piaciuto, anche l’anno scorso. Per me è un grande giocatore, un gran talento totalmente inespresso per via della musica che ha in testa (ride ndr.) Per me resta un gran bel giocatore. Mi piacciono i giocatori come lui, quelli che hanno estro, a me Lang ricorda molto Coman l’ex Juventus e Bayern. L’anno scorso fu cacciato da Napoli da Conte, quest’anno sta trovando problemi ambientali molto pesanti. Allegri lo continuerà a far giocare, anche al Maradona”.