Scotto: "ADL ha sbagliato, progetto fragile! Allegri chieda qualche rinforzo"

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Su Hotel Football, su Youtube, ha parlato Giovanni Scotto. Questo il suo commento sul momento che sta vivendo in stagione il Napoli: "Odio i paragoni ma anche il Napoli di Conte si chiudeva e soffriva, ma Allegri ha avuto un atteggiamento sbagliato. A Milano la squadra ha messo in campo orgoglio e voglia di dimostrare di essere una squadra forte, ma De Laurentiis secondo me ha sbagliato strategia. Per me non ha indovinato la scelta, anche se siamo all'inizio. Il progetto ormai si capisce, non comprare nessuno e puntare sulla squadra dello scorso anno rimandando il ringiovanimento alla prossima estate.

Alla fine De Laurentiis ha lasciato da parte il coraggio di un nuovo progetto tecnico. Per me doveva dire che questo sarà un anno di transizione e non l'ha detto. Però mi domando, perché aspettare un anno dando ad Allegri una squadra anziana? Già non sono partiti bene senza nuovi acquisti e poi hai dato per scontato che non ci saranno infortuni ma come vedi tra ernie e aritmie benigne, le assenze ci sono comunque. In sintesi quindi dico che il progetto è fragile e Allegri è un gestore di squadre pronte a vincere. Ma questo Napoli lo scorso anno ha fatto bene perché c'era Conte in panchina. Allegri ora chieda per il futuro qualche rinforzo".