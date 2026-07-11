Scotto: "Mercato fermo per 2 motivi. Con Conte speso troppo per fare presto"

vedi letture

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, sul suo canale Youtube, Hotel Football, ha parlato delle mosse di calciomercato del Napoli: "Al momento non ci sono cessioni eccellenti, per ora sono tutti confermati, quindi non c'è necessità di comprare subito. E poi c'è la curiosità di capire cosa ne può essere del Napoli senza i tanti infortuni dello scorso anno.

E poi le mosse di oggi sul mercato è legata anche al passato. Un anno fa di questi tempi ne arrivarono tanti perché Conte voleva tutti prima del ritiro di Dimaro. Era una richiesta di Conte per avere tutti a disposizione e costrinse il Napoli a spendere anche più del necessario. Quindi in due anni con Conte si è speso tanto, c'è stato un enorme dispendio economico e quindi ora è tempo di riflessioni e si va più cauti sul mercato".