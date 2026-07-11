Gatti-Napoli, Del Genio: "Preferisco restare così in difesa! Occhio a 3 nomi…"
Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Canale 8 per commentare le ultime notizie relative al mercato del Napoli: "Gila andato al Milan? Ma il Napoli sta operando in modo diverso. Lo scorso anno compravi subito per avere i giocatori a Dimaro. Si accontentavano le richieste dei club, vedi Lucca o Beukema. Ma non è andata bene. E ora si cambia registro perché il Napoli non ha le stesse risorse dell'anno scorso e ha già investito buona parte del suo capitale per Alisson e Hojlund.
A destra si parla di Dodo a destra, è un buon giocatore. Al centro aspettiamo le valutazioni di Allegri su Marianucci e Rafa Marin. Sento parlare di Gatti, sinceramente non lo so se è il caso di spendere tanto per un centrale che a me non entusiasma. Forse potremmo anche stare bene con quelli che abbiamo valutando altre posizioni in bilico come quelle di Anguissa, De Bruyne e Lukaku che non sappiamo se ci saranno oppure no".
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