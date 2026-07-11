"Messaggio per i tifosi del Napoli?", la risposta di De Bruyne a Dazn

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Hai un messaggio per i tifosi del Napoli? Questa la domanda posta dai colleghi di Dazn a fine partita a Kevin De Bruyne dopo l'uscita del Belgio ko con la Spagna per 2-1. Pronta la risposta del belga: "Fatemi fare una pausa, ho appena finito l'ultima partita della stagione, è stato un anno tosto, ho lavorato duramente e ho dimostrato che posso tornare in ottime condizioni dopo un infortunio molto grave. Fatemi fare una pausa e poi tornerò", le sue parole.