Scozia, Gilmour: "Difficile accettare questa sconfitta, ma siamo forti e ci rialzeremo"

vedi letture

Gran gol ma anche tanta delusione con la Scozia per l'ultimo arrivato in casa Napoli. Billy Gilmour, centrocampista azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media dopo il ko contro la Polonia.

"C'è grande delusione per questa sconfitta. Nel secondo tempo abbiamo giocato bene e pensavamo anche di poterla vincere. Abbiamo fatto una buona prestazione, ma il risultato non è stato dalla nostra parte. Probabilmente, nel finale siamo stati troppo aperti ed abbiamo incassato un calcio di rigore a sfavore. Non è facile mandare giù una gara dove hai giocato bene ma hai raccolto zero in termini di risultato. Anche a parole è difficile spiegare l'amarezza che stiamo provando. Siamo però un gruppo forte e sapremo rialzarci già dalla prossima gara".