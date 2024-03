Sindaco Castel Volturno: “Totalmente disponibili a parlare con ADL per centro sportivo e stadio”

"La disponibilità la rinnoviamo perché ci sono aree nel nostro territorio che sarebbe idonee per realizzare l'impianto e pronte all'utilizzo immediato”.

"Siamo totalmente disponibili ad aprire un dialogo con il presidente del Napoli - ha commentato il sindaco di Castel Volturno Luigi Umberto Petrella -, sia per la cittadella sportiva che per eventualmente il nuovo stadio".

Il numero uno del comune che attualmente ospita il centro sportivo azzurro ha confessato di aver già discusso di questo argomento in passato con De Laurentiis e di non aver cambiato idea, anzi: "C'è la possibilità di costruire 12 nuovi campi da gioco e il nuovo stadio proprio nel territorio di Castel Volturno. La disponibilità la rinnoviamo perché ci sono aree nel nostro territorio che sarebbe idonee per realizzare l'impianto e pronte all'utilizzo immediato”.