Sky, Marchegiani: “Conte fa comunicazione, ma ci crede ed è la squadra che vuole lui!”

vedi letture

Nel corso di ‘Sky Calcio Club’, l’ex portiere Luca Marchegiani ha parlato del Napoli di Antonio Conte: “Lukaku molto bene con la Fiorentina secondo me. Conte al suo centravanti chiede di essere riferimento, anche quando gioca a due punte per sviluppare appoggiandosi su di loro. Servono gol anche da altri, ha avuto problemi nell’ultimo periodo anche perché mancano Neres e Anguissa. E’ raro vedere una squadra lì che non ha vinto per 5 partite, e’ strano poi ci sta che il pari con l’Inter sia una mezza vittoria.

Poi sulla comunicazione di Conte: gli allenatori non dicono alla squadra le stesse cose che dicono fuori. Sono convinto che all’interno dello spogliatoio Conte fa un altro tipo di discorso. Lui ci crede, perché sa che il Napoli è una squadra come la vuole lui. Perché è una squadra fisica con giocatori che hanno l’esperienza per portare a proprio vantaggio gli episodi nell’arco della partita. E’ una squadra che sente sua”.