Sky, Marchegiani: “Inter molto male! Poco dalle riserve, dov’è Zielinski?”

Nel corso di 'Sky Calcio Club', l'ex portiere Luca Marchegiani ha commentato il ko dell'Inter contro la Juventus: "Molto male l’Inter nel secondo tempo, tanti errori tecnici e la Juve ha preso coraggio ed ha pressato anche meglio. La partita secondo me cambia per la qualità in meno messa dall’Inter nella ripresa.

Inter più vecchia per età media? Manca qualcosa, forse bisognava inserire meglio alcuni giocatori quando la squadra funzionava di più. Zielinski è quello che loro immaginavano potesse dare riposo a centrocampo e non sta accadendo molto. Così come Taremi davanti. Stanno mancando sicuramente delle alternative”.