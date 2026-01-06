Sky, Modugno: "Lang è il nuovo Lindstrom, ha il consenso popolare"

vedi letture

Il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno ha parlato nella trasmissione di Il Bello del Calcio su Televomero: “Mi ispiro a Marino che parlava di Sarrismo, una sorta di un movimento popolare che andava aldilà del calcio e che dava orgoglio e identità, c’era il riconoscersi in un’idea che era la presa del palazzo. A Napoli le storie cosi hanno sempre fatto bene, aveva una caratteristica forte che era quello di dominare, un Napoli bello come pochi altri in cento anni e che non ha vinto ma resterà nella storia. Ieri in casa di Sarri il Napoli è stato padrone del campo e il Napoli non è mai stato cosi, neanche nell’anno dello scudetto.

Lazio-Napoli? McTominay giocava a centrocampo anche allo United, era atipico lo scorso anno come assaltatore e quasi centravanti. L’intuizione geniale è quella della passata stagione, ora è tornato qui per la passata stagione ed ha il privilegio di avere accanto un giocatore di una levatura assoluta. Come Lobotka nel mondo ce ne sono 3 o 4, è l’equilibrista della squadra, un giocatore pieno di qualità e stellare.

Conte? Dopo un anno e mezzo che è qui ho l’impressione che ha una comunicazione esasperata, estrema e del momento ma è onesta. Lui crede in tutto questo. Sul blocco del mercato: è una situazione paradossale perchè il Napoli ha 90 milioni in cassa ma c’è quest’indice”. Il Napoli è una società molto solida ma che dipende dai diritti tv, dalla qualificazione in Champions e dalle cessioni, è una piazza che ogni due anni deve vendere alcuni giocatori. A Milano e a Torino Kvaratskhelia non lo vendono a Gennaio.

Neres? C’è un trauma distorsivo e non c’è una lesione, quelli come lui che vivono di sterzate ma in generale l’obiettivo sarà vederlo contro l’Inter. Salta il Verona e poi proverà ad essere a San Siro contro l’Inter. La speranza e l’obiettivo è legata all’importanza della partita.

Mercato? Il Napoli ha fatto 0 a 0 perché spende 200 milioni ma vende anche giocatori Kvaratskhelia, Osimhen, Simeone, Raspadori e Caprile. La necessità potrebbe riguardare un esterno e nel caso un centravanti, Lucca è stato un investimento importante ma ci sono delle stagioni nelle quali qualcosa non va. Uscendo Lucca il Napoli avrebbe bisogno di un centravanti, ad oggi fai fatica a definire il livello ed il momento in cui Lukaku tornerà. Lang? E’ il nuovo Lindstrom, nel senso che ha il consenso popolare”.