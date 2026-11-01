Sosa: “ADL ora esca allo scoperto: che si fa con Allegri?”

Roberto Pampa Sosa critica il momento del Napoli e chiede chiarezza a De Laurentiis sul futuro di Allegri.

L'ex attaccante del Napoli Roberto “Pampa” Sosa, intervenuto ai microfoni di Tele A, ha espresso tutta la propria amarezza per il momento difficile attraversato dagli azzurri. L'argentino, profondamente legato alla piazza napoletana, ha sottolineato il peso della situazione di classifica e ha chiamato direttamente in causa il presidente Aurelio De Laurentiis, chiedendo chiarezza sulle intenzioni della società e soprattutto sul futuro dell'allenatore Massimiliano Allegri. “Sono triste, da quando sono arrivato so l'importanza per i tifosi, poi in questa situazione di classifica… Ora ADL deve uscire allo scoperto e dire cosa vuole fare col club, ma soprattutto con l'allenatore”.

Pampa Sosa: “Il Milan ha cambiato allenatore, noi che facciamo con Allegri?”

Nel corso del suo intervento, Sosa ha poi fatto un paragone con il Milan, evidenziando il cambiamento nel gioco dei rossoneri dopo l'arrivo del nuovo allenatore. Un riferimento utilizzato dall'ex centravanti per sollevare interrogativi sulla gestione tecnica del Napoli e sulla possibilità di una svolta in panchina. “Avete visto il Milan ora come gioca col nuovo allenatore? Io già immaginavo lo scenario. Noi camma fa cu Allegri?”. Parole che testimoniano la delusione dell'ex azzurro e la sua richiesta di una presa di posizione da parte della società sul futuro della guida tecnica.