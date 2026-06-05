Sosa: "Allegri più aziendalista di Conte. Accetterà ogni giocatore: Napoli più forte del Milan"

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L'ex calciatore azzurro Roberto 'El Pampa' Sosa commenta l'arrivo di Massimiliano Allegri ed elogia il suo lato "pro club" paragonandolo ad Antonio Conte

Roberto 'El Pampa' Sosa, ex calciatore azzurro, ai microfoni di Tele A nel corso di 'A Tutto Napoli' ha fatto il punto sulla rosa del Napoli in relazione all'arrivo del nuovo allenatore Massimiliano Allegri. Di seguito le sue parole: "Sono convinto che ad Allegri piace questa rosa, lui è meravigliato, prenderebbe tutti: anche Lang e Lucca. La rosa del Napoli è molto più forte di quella del Milan? Assolutamente sì.

Sono convinto che lui li accetterà tutti, perché lui è molto più aziendalista e pro club rispetto a Conte. Al di là del mercato che farà il Napoli - non so se 50, 60, 70 milioni... - sono convinto che Allegri accetterà tutti i calciatori. Serve un sostituto di Di Lorenzo e un portiere? Anche. Però io sono convinto che lui accetterà tutti questi calciatori, perché se la paragoniamo alla rosa del Milan che comunque era forte... lui sposa subito questo progetto con questi calciatori, che tutto sommato sono molto più forti di quelli che aveva al Milan".