Sosa: "Partita straordinaria! Quando il Napoli gioca così, il risultato è una conseguenza"

L'ex attaccante azzurro Roberto 'Pampa' Sosa, ai microfoni di Tele A nel corso de 'La Partita dei Campioni', ha commentato la vittoria del Napoli per 2-1 contro la Juventus: "Partita straordinaria. Dopo il pareggio… però non avevo dubbi.

Continua il trend positivo e speriamo non si fermi più, senza più sfoghi come a Bologna. Classifica straordinaria aspettando il Milan ma ci fa ben sperare il Napoli perché quando si gioca così il risultato è una conseguenza".