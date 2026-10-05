Stramaccioni: "Vergara tra i migliori! Al Napoli gli va data continuità in un ruolo"

Andrea Stramaccioni promuove Antonio Vergara dopo Italia-Turchia e sottolinea un tema per il Napoli: serve continuità in una posizione precisa

Le prestazioni di Antonio Vergara in Nazionale hanno raccolto giudizi estremamente positivi. Il talento del Napoli, oggi alla prima da titolare con l'Italia contro la Turchia, ha convinto anche Andrea Stramaccioni, che ai microfoni di Rai 1 ha sottolineato il suo contributo in entrambe le fasi, soffermandosi poi sul tema della posizione in campo. Di seguito le sue parole.

Italia-Turchia, Vergara tra i migliori in campo. E si apre il tema del ruolo

"Sicuramente oggi è stato uno dei migliori in campo. Sottolineo che a me è piaciuto anche nel momento peggiore collettivo, quando l'Italia soffriva lui ha dato il suo contributo in fase di non possesso. Sempre vivace. Secondo me sta crescendo anche come forza, prima lo osservavamo negli arti inferiori. C'è un tema: il ct parla proprio di esterno destro... volevo sottolineare come nel Napoli non abbia trovato ancora una posizione definitiva. A destra ha giocato solo a Genova quando è subentrato nella prima di campionato, poi è stato utilizzato a sinistra e da mezzala. Ecco, sarebbe importante se riuscisse ad avere continuità in una posizione per essere inquadrato per il futuro", le parole di Andrea Stramaccioni.