Montella come Allegri: "Il calcio è molto semplice", e cita gli infortuni

Vincenzo Montella usa una frase cara a Max Allegri dopo il 3-1 con l’Italia: “Il calcio è molto semplice”, poi cita assenze e giovani

"Il calcio a volte è molto semplice". È con una frase usata spesso da Massimiliano Allegri che Vincenzo Montella spiega il ko per 3-1 della sua Turchia contro l’Italia. "Mancano dei giocatori importanti che cambiano il livello della squadra", prosegue il ct turco nell'analizzare le difficoltà della sua squadra, sottolineando il peso delle assenze e il percorso di crescita avviato con diversi giovani. Di seguito le sue parole.

Montella dopo Italia-Turchia: “Il calcio è molto semplice"

"Non è che non stiano funzionando, siamo semplicemente a un livello per noi nuovo. Il calcio a volte è molto semplice: mancano dei giocatori importanti che cambiano il livello della squadra. Noi abbiamo deciso di portare avanti un percorso ed è importante per noi anche la qualificazione ai prossimi Europei. Abbiamo inserito dei ragazzi giovani che non hanno grandissima esperienza neanche nei propri club, perché guardiamo al futuro. Se guardo le sostituzioni dell'Italia, con Calafiori, Esposito e Tonali, probabilmente è entrato in campo un valore complessivo di 350 milioni. In questo senso non credo sia colpa di nessuno, tantomeno dei miei giocatori che hanno tenuto testa, sia tatticamente sia tecnicamente, a una squadra di questo livello", le parole di Vincenzo Montella ai microfoni Rai.