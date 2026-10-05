Vergara strega tutti, Rimedio: "Non solo qualità tecnica, anche cazzimma e sacrificio!"

Alberto Rimedio elogia Vergara dopo Italia-Turchia: qualità tecnica, spirito di sacrificio e cazzimma per il talento del Napoli

Le prestazioni di Antonio Vergara con la Nazionale continuano a raccogliere consensi. Dopo il debutto da titolare contro la Turchia, il talento del Napoli è stato elogiato anche dal telecronista Alberto Rimedio ai microfoni di Rai 1, il quale ne ha sottolineato non solo la qualità tecnica, ma anche lo spirito di sacrificio mostrato in fase difensiva. Di seguito le sue parole.

Vergara abbina qualità tecnica a grande dedizione

"Vergara non ha soltanto qualità tecnica e quindi capacità anche di inventare la giocata che potrebbe essere decisiva, ma anche grande spirito di sacrificio e cazzimma. Volevo usare questa parola riferendola proprio alla sua città di origine.I giocatori con quelle caratteristiche magari a volte sono meno inclini alla fase difensiva ed invece riesce a farla con grande dedizione e con grande spirito di sacrificio", parole di Alberto Rimedio.