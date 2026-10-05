Silenzi: "Napoli, la squadra ha un'età un po' alta: mi aspetto un restyling"
Il Napoli continua a far discutere anche per la necessità di rinnovare progressivamente una rosa ormai consolidata. Sul futuro degli azzurri e sul rendimento della Roma è intervenuto l’ex attaccante Andrea Silenzi, che in un’intervista a Tuttomercatoweb.com ha analizzato il momento delle due squadre. Di seguito le sue parole.
Il Napoli?
"Una squadra consolidata, però comincia ad avere un'età un po' alta. Mi aspetto un restyling".
Da fuori c'è una Roma protagonista.
"Sta facendo un ottimo campionato, siamo all'inizio. Se queste sono le premesse, sarà protagonista fino alla fine".
Il Torino deve ancora trovare la quadra.
"Bisogna far lavorare Abate, dargli del tempo. È un programma a medio-lungo termine. Spero che il Torino nel tempo possa fare il giusto salto di qualità".
Ha ritrovato Perinetti e Ferazzoli, che effetto fa?
"Con Ferazzoli siamo come fratelli, abbiamo giocato tre anni insieme: c'è un grande legame. Il Direttore fa parte della mia storia a Napoli, mi ha sostenuto anche quando le cose non andavano per il verso giusto. Siamo tutti e tre di Roma, è sempre bello ritrovarci"
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