De Bruyne, dal Belgio assicurano: "Sta benissimo! Con Van Bommel stile di gioco diverso..."

Geert Lambaerts esalta De Bruyne dopo le prove col Belgio: il centrocampista è in crescita fisica e può diventare ancora più importante per il Napoli

Le prestazioni di Kevin De Bruyne con il Belgio continuano a offrire indicazioni importanti anche in chiave Napoli. Il centrocampista azzurro è apparso in crescita sul piano fisico e ha mostrato ancora una volta quanto possa incidere quando viene inserito in un contesto aggressivo, con pressing alto e tanti uomini vicini. Un rendimento che inevitabilmente riapre il tema del suo utilizzo nella squadra di Massimiliano Allegri. A parlare del tema è stato Geert Lambaerts, giornalista belga, intervenuto a Radio Napoli Centrale.

"Con Allegri si deve vedere un altro De Bruyne"

"De Bruyne sta benissimo, abbiamo visto il vero De Bruyne con il Belgio. Un fuoriclasse. Ha incontrato la Turchia, un po' in crisi. Ha giocato con l'energia di un giovane. Kevin non parla spesso, ma quando parla dice sempre qualcosa. Ha spiegato dopo la Turchia che con il nuovo ct Van Bommel ha avuto un confronto positivo. Le squadre di Conte e Garcia giocano con uno stile di gioco diverso. Van Bommel gioca all'olandese, con pressing alto. Con Allegri si deve vedere un altro De Bruyne. De Bruyne ora è a Parigi con la squadra. C'erano stati rumors sulla sua squalifica, per un cartellino giallo preso in modo sciocco, ma invece è partito con la squadra a Parigi e si è allenato con loro. Sarà in tribuna per seguire la partita. Quale sarà la gestione di De Bruyne? Ha fatto un passo qui in Belgio. Penso che lui sta crescendo sul piano fisico. È promettente per il Napoli", queste le parole di Geert Lambaerts.