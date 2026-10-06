Adani esalta Vergara: "Porta lo spirito di strada! E svolge tante funzioni..."

Lele Adani esalta Vergara e la sua duttilità: non è un giocatore da una sola posizione, ma può essere utile in più ruoli

Le prestazioni di Antonio Vergara con la Nazionale hanno colpito tutti in positivo, continuando ad alimentare il dibattito sul suo ruolo e sulle sue caratteristiche. Sul talento del Napoli si è soffermato anche l'ex calciatore Lele Adani, oggi commentatore, che ai microfoni di Rai 1 ne ha evidenziato soprattutto la duttilità e la capacità di svolgere compiti differenti senza essere legato a una sola posizione. Di seguito le sue parole.

Vergara, la duttilità e il suo contributo in campo

"Due cose su Vergara. La prima è la natura di Vergara: porta in campo lo spirito della strada! Questa è una cosa preziosa. La seconda cosa: Vergara non è un giocatore da posizione, secondo me. Lui è un giocatore di tanti compiti e quindi fai fatica a collocarlo in una sola posizione. Per esempio, dire inizio il campionato e parto con Vergara esterno sinistro. È proprio un giocatore che svolge diverse funzioni e tanti compiti. Ecco perché non so se sarà sempre titolare, ma sarà sicuramente sempre utile e potrà sempre rimpiazzare i giocatori in più posizioni. Io lo vedo sempre convocabile e lo vedo un calciatore che la cosa che ti fa partendo da una parte, te la fa anche partendo dalla parte opposta", le parole di Lele Adani.