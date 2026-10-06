Adani esalta Vergara: "Porta lo spirito di strada! E svolge tante funzioni..."
Le prestazioni di Antonio Vergara con la Nazionale hanno colpito tutti in positivo, continuando ad alimentare il dibattito sul suo ruolo e sulle sue caratteristiche. Sul talento del Napoli si è soffermato anche l'ex calciatore Lele Adani, oggi commentatore, che ai microfoni di Rai 1 ne ha evidenziato soprattutto la duttilità e la capacità di svolgere compiti differenti senza essere legato a una sola posizione. Di seguito le sue parole.
Vergara, la duttilità e il suo contributo in campo
"Due cose su Vergara. La prima è la natura di Vergara: porta in campo lo spirito della strada! Questa è una cosa preziosa. La seconda cosa: Vergara non è un giocatore da posizione, secondo me. Lui è un giocatore di tanti compiti e quindi fai fatica a collocarlo in una sola posizione. Per esempio, dire inizio il campionato e parto con Vergara esterno sinistro. È proprio un giocatore che svolge diverse funzioni e tanti compiti. Ecco perché non so se sarà sempre titolare, ma sarà sicuramente sempre utile e potrà sempre rimpiazzare i giocatori in più posizioni. Io lo vedo sempre convocabile e lo vedo un calciatore che la cosa che ti fa partendo da una parte, te la fa anche partendo dalla parte opposta", le parole di Lele Adani.
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