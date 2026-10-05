Italia, Mancini: “A Vergara servono queste gare mentre Doumbia già gioca in Champions…”

Roberto Mancini commenta il 3-1 sulla Turchia e promuove Vergara: il talento del Napoli deve giocare queste partite per crescere di livello

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria Italia-Turchia 3-1. Di seguito le sue dichiarazioni.

Quali sono i segnali positivi avuti da questa serata?

"La Turchia non è così debole, nonostante la sconfitta. Cambiando 9 giocatori abbiamo perso la fluidità di gioco ma non potevamo fare altrimenti perché avevamo speso molto. È stata una partita molto positiva".

Come giudica la prestazione di Vergara e Doumbia?

"Vergara ha bisogno di giocare queste partite per crescere di livello. Le qualità le ha tutte. Ci vorrà un po' di tempo, credo, ma sono certo che migliorerà tantissimo. Doumbia è un po' più avanti rispetto a Vergara perché già gioca la Champions League".

A livello di quoziente intellettivo calcistico Calafiori è già un leader della Nazionale?

"Anche a livello tecnico e fisico, non sono a livello intellettivo. E già leader, assolutamente".

La cura Mancini sta funzionando?

"Siamo felici per come siamo migliorati a livello di squadra, a prescindere dai risultati. Il fatto di potercela giocare per la qualificazione è già un bell'obiettivo".

Come giudica, gol a parte, la prestazione di Scamacca?

"Penso che Scamacca possa fare molto di più per le qualità che ha. L'ho tolto, così come Ruggeri, perché erano gia ammoniti e l'arbitro mi sembrava fosse tendente ad estrarre il secondo giallo da un momento all'altro".

Cosa le sta mancando di più rispetto al suo primo ciclo?

"Gianluca Vialli (applauso della sala stampa, ndr)".

Quando guarda le problematiche di Montella, sono le stesse che aveva riscontrato lei quando ha allenato in Turchia?

"Credo che Montella abbia fatto un ottimo lavoro perché ha riportato la Turchia al Mondiale e nel gruppo A di Nations League, ma la mia situazione era diversa perché ho allenato il Galatasaray e non la Nazionale. Mancando giocatori importanti sicuramente la Turchia ha perso qualcosa".