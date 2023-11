Specchia: “Garcia sembra capitato a Napoli per caso. 2-2 col Milan è merito della squadra, non suo”

Paolo Specchia, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

Paolo Specchia, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “In Napoli-Milan ho visto una bella reazione di squadra dopo l’intervallo, ma non credo alla storia che sia stato merito di Garcia che abbia dato la giusta sterzata alla squadra. Non lo battezzo come un grande allenatore. Il Napoli avrebbe potuto anche vincerla la partita col Milan, ma bisogna lavorare sui concetti. Non credo che Garcia oggi rinunci a Raspadori che sta facendo molto bene. Se poi vuoi essere ancora offensivo giochi con Raspadori e Simeone insieme, ma in quel caso Garcia deve scegliere due mediani dotati di rottura e proposta. Se gioca a due a centrocampo deve rinunciare a Zielinski e deve affidarsi a Lobotka ed Anguissa.

Lindstrom? Non sono un grande estimatore di Garcia, ma in questi quattro mesi non mi ha affatto convinto. Vedo troppe crepe, troppi cambi sconclusionati. Mi sembra che sia uno capitato lì per caso”.