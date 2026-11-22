Spinazzola a Sky: "Infortunio? Sto bene! Contro il City dovremo giocare a viso aperto"

Leonardo Spinazzola parla del rientro dall'infortunio, invita il Napoli a lavorare e guarda con fiducia alla sfida contro il Manchester City

Leonardo Spinazzola, esterno del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 1-0 contro il Torino, decisa da un gol di Scott McTominay. Il calciatore azzurro ha raccontato le proprie sensazioni dopo il rientro dall'infortunio, sottolineando l'importanza del lavoro quotidiano per superare i momenti difficili. Spazio anche alla prossima sfida di Champions League contro il Manchester City e alle possibilità di qualificazione degli azzurri.

Subito titolare dopo il rientro dall'infortunio

"Sì, in questo mese da quando ho avuto la lesione mi sono messo subito al lavoro. Purtroppo ho avuto parecchi infortuni e so come gestirli, come allenarmi e come arrivare a tornare al massimo. Oggi mi sono sentito bene e abbiamo vinto".

Dicono tutti: "Zitti e lavorare"

"Dovrebbe essere sempre così: parlare solo per dare un consiglio o per spronare, sennò pensare a lavorare e a dare tutto".

La Champions League e la sfida al Manchester City

"Penso che abbiamo ancora delle partite in cui possiamo fare punti. Ci crediamo, a Manchester ci aspetta una bella partita. Queste sono le partite più belle, andiamo lì contro uno squadrone e dobbiamo giocare a viso aperto per uscire da lì con il massimo. L'importante è dare continuità alle prestazioni".