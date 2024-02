Stagione finita per Zeman, il primario: "Intervento complesso, aveva un doppio problema"

"La stagione è andata? Penso proprio di sì".

© foto di Federico Gaetano

Come ormai noto, nella giornata di lunedì il tecnico del Pescara Zdenek Zeman, ricoverato da sabato scorso nella Clinica Pierangeli di Pescara, è stato operato alla carotide a seguito di una lieve ischemia avuta lo scorso dicembre.

Come si legge su Il Messaggero-Abruzzo, il tecnico boemo, 77 anni a maggio, è entrato in sala operatoria alle 8 ed è uscito alle 10:15; due ore e 15 minuti circa di operazione, della quale, sempre dalle colonne del citato quotidiano, ha parlato il dottor Stefano Guarracini, primario di Cardiologia della clinica: "L’intervento è andato molto bene, ma è stato un intervento complesso, perché il mister aveva un problema sia cardiaco sia vascolare. Abbiamo messo quattro stent nelle coronarie, avendole tutte sub-occluse, poi il dottor Salute e la dottoressa D’Orazio hanno eseguito l’angioplastica con stent alla carotide. Da medico dico che dopo un intervento così si deve avere necessariamente un periodo di riposo, adesso non si può pensare al campo ma solo ed esclusivamente alla salute. La stagione è andata? Penso proprio di sì".

E la società ha però deciso per la linea di continuità, affidando l'incarico al vice del mister, Giovanni Bucaro. In attesa appunto di Zeman; ma in operazioni di questi casi, i tempi di recupero possono arrivare fino a 6 mesi.