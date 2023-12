Teotino a Sky: "Barça alla portata! Il Napoli di Spalletti sarebbe stato favorito"

Presente nello studio di 'Sky', il giornalista Gianfranco Teotino ha così commentato il sorteggio di Champions

Presente nello studio di 'Sky', il giornalista Gianfranco Teotino ha così commentato il sorteggio di Champions: "L'Inter la fiducia arrivata dall'ultima finale se l'è portata molto dietro. Tutte le scelte di turnazione Inzaghi le ha fatte riservando sempre la squadra migliore al campionato non solo perché l'obiettivo principale quest'anno è la seconda stella, ma anche perché sapevano che questo girone l'avrebbero passato anche senza mettere il 100% delle energie", ha detto Teotino.

Poi ha aggiunto: "Il Napoli della scorsa stagione contro questo Barcellona sarebbe nettamente favorito, quello di quest'anno non lo sappiamo... Però in questi due mesi può crescere anche il Barcellona, è una partita complicata ma assolutamente alla portata dal Napoli. La Lazio deve provare a far addormentare il Bayern, a non farlo giocare a suo ritmo. Se la Lazio vuole giocarsela allo stesso ritmo del Bayern rischia di soccombere".