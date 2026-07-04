Lucca e Lang bocciati? Gautieri: "In Italia non si sa aspettare! Al primo errore subito via..."

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Lorenzo Lucca e Noa Lang potrebbero lasciare di nuovo il Napoli, ma per Carmine Gautieri non gli si è data abbastanza fiducia prima di "bocciarli"

Carmine Gautieri, ex calciatore del Napoli ed oggi allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal. Di seguito le sue dichiarazioni.

La rosa c'è, forse alcuni calciatori hanno reso al di sotto delle aspettative?

"Stiamo parlando di giocatori importanti, che erano stati presi perché erano da Napoli e sicuramente potevano e possono fare la differenza. In Italia alla prima difficoltà si boccia subito il giocatore, non si aspetta. Parliamo di giocatori come Lucca: non dimentichiamo cosa ha fatto l'anno prima di arrivare a Napoli. Poi Lang, che se gli si dà fiducia può diventare come Alisson Santos. Penso che il Napoli abbia giocatori importanti che vanno aspettati, possono sbagliare ma poi bisogna continuare a puntarci e a spingere. Un vincente come Max Allegri può farli rendere al massimo per le loro qualità".

Che allenatore ha preso il Napoli?

"Allegri è un allenatore che sa il fatto suo, è abituato ad allenare campioni e giocatori importanti, allena anche le grandi difficoltà. Per me il Napoli ha preso un allenatore importante sotto tutti gli aspetti. Il Napoli ha una rosa da 4-3-3 se non si vende nessun giocatore, se viene rinforzata può essere un 4-3-3 straordinario. Il Napoli è in buone mani".