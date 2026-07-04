Sky, Barone: "Allegri porta sempre ai risultati, al Milan c'erano problemi extra-campo"

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Daniele Barone, giornalista Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale nel corso di Un Calcio alla Radio per parlare di Massimiliano Allegri. Queste le sue dichiarazioni: "Massimiliano era emozionato e coinvolto nel ricordo di Giovanni Galeone. Max ha sempre riconosciuto in lui un padre calcistico, c'era una connessione sentimentale. Quel giorno è stato bello ritrovarsi a Pescara per quella festa. Max era molto emozionato. Quel giorno poi a tavola abbiamo cercato di stuzzicarlo sulle voci sul suo matrimonio con il Napoli. Vi garantisco che fu irremovibile, non avrebbe parlato di Napoli. L'accordo però era in procinto di essere stato definito.

Come sarà il nuovo Napoli di Allegri? Si parte da una base molto buona. Si dice che le sue squadre non sono spettacolari, ma i risultati a casa li ha sempre portati. Senza dimenticare che per motivi extra-campo, in questa ultima stagione, ha avuto una brutta frenata quando il risultato era a portata di mano. Lo stesso Max potrà ripartire da una base tecnica molto buona. L'anno scorso al netto degli infortuni il Napoli avrebbe potuto competere più a lungo per lo Scudetto con l'Inter. Credo che Allegri e il Napoli possano fare una grande stagione. Il Napoli sarà una squadra assolutamente protagonista".