Torino, D'Aversa: "Testa a Napoli! E' proibitiva ma nel calcio nulla è impossibile"

Roberto D'Aversa, nuovo tecnico del Torino, ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida vinta 2-0 contro la Lazio.

Simeone più Zapata, come mai questa scelta? E si aspettava una reazione così dal Toro?

"Quando c'è un cambio in panchina, una reazione è anche normale. Sono contento dei gol degli attaccanti, abbiamo avuto coraggio a metterli subito per dare un segnale. Quando tutti vedono che Zapata e Simeone si sacrificano, tutti danno di più. Nel finale è uscita fuori la Lazio, ma sul risultato non ci sono dubbi. Per giocare insieme, devono sacrificarsi: hanno dimostrato di poterlo fare. Non abbiamo preso gol, ho cercato di far ragionare la squadra su aspetti positivi"

Era un 3-4-2-1 il suo modulo?

"Sì, questa è la dimostrazione che lo stesso sistema si può interpretare in maniera differente. Abbiamo cercato di occupare le ampiezze con Duvan ad attaccare la profondità. L'avevamo preparata così, e la squadra ha provato a farlo: ci può essere l'errore tecnico o di lettura, ma l'atteggiamento è quello giusto. E non era semplice. Non abbiamo fatto nulla, a Napoli è proibitiva ma nel calcio nulla è impossibile. Godiamoci la vittoria, poi testa a Napoli"

Cos'ha detto alla squadra?

"Che da stasera bisogna pensare alla prossima partita, avremo due giorni in meno rispetto al Napoli. Li ho gratificati e ringraziati. Ho detto loro che la vittoria era importante, ma non abbiamo fatto nulla"