Torino, Juric: “L’abbiamo rubata, meritavano loro. Almeno i ragazzini avevano voglia…”

Ivan Juric, tecnico del Torino, ha parlato dalla sala stampa dello stadio "Bentegodi" per commentare la vittoria conquistata in rimonta contro gli scaligeri.

Terza vittoria di fila al Bentegodi?

"Il Verona meritava di vincere, per la prima volta da quando sono a Torino abbiamo rubato la partita. Oggi il Verona meglio di noi, noi male, vuoti, poi i ragazzini hanno dato una bella scossa. Rispetto alle ultime due partite a Verona dove la squadra meritava di vincere, oggi no".

Come hai vissuto il Bentegodi oggi?

"Secondo me Baroni ha fatto un lavoro strepitoso, forse anche Setti, anche se a caso, l'ambiente è fantastico. Quando sono andato via noi eravamo dalla parte sinistra della classifica e il Torino lottava per salvarsi, poi la situazione si è ribaltata".

Partita vinta dalla panchina?

"Era giusto mettere dentro gente con più voglia rispetto a quelli in campo che non mi sono piaciuti, bravi Dallavalle e Savva, ora devono continuare a crescere ma ci hanno dato un grande entusiasmo".

Come giudichi la stagione del Torino a questo punto?

"Siamo nella parte sinistra della classifica e abbiamo due giornate per andare a giocarci l'Europa, penso sia un grande risultato oltre a quello che ci si poteva immaginare".

Non capita spesso che un ragazzo di 18 anni svolti una partita...

"Savva diventerà ottimo con il tempo, è un combattente, alla Terracciano, secondo me può crescere tanto".

Un Torino uscito alla distanza dopo un brutto primo tempo?

"La squadra voleva fare una grande prestazione ma per lunga parte abbiamo fatto male, molto spesso ho visto un Torino così brutto a prescindere dalle assenze. Lo stesso Zapata non pensavo riuscire ad andare in campo dal 1'".

A questo Torino manca qualche punto in classifica?

"Statisticamente sì ma io penso che i miei giocatori siano andati oltre le possibilità e questo non viene riconosciuto. Adesso vediamo se riusciamo a recuperare bene. Abbiamo due partite e ci giochiamo l'Europa. siamo a un punto da Napoli e Fiorentina ed è giusto provare".