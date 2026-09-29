Pochesci difende Hojlund: “Devi mettergli mezzali ed esterni forti"

Pochesci analizza le difficoltà di Hojlund e del Napoli e difende il lavoro di Allegri.

Sandro Pochesci, intervenuto a "Maracanà", trasmissione di Tuttomercatoweb.com, ha analizzato le difficoltà degli attaccanti soffermandosi anche su Rasmus Hojlund e sul momento del Napoli. “Gli attaccanti funzionano quando la squadra gioca a livello offensivo oltre la trequarti. Hanno caratteristiche diverse, ma devi mettergli delle mezzali che entrano in area o esterni forti. Il Napoli ha fuori alcune mezzali forti”. Pochesci ha quindi invitato ad aspettare, considerando anche i rientri che potranno offrire nuove soluzioni alla squadra azzurra.

Pochesci: “Allegri e Spalletti sono ancora tra i migliori in Italia”

L’allenatore ha parlato anche della Juventus e della possibilità che la difesa a tre possa rappresentare una soluzione per Luciano Spalletti: “Quando mancano tre titolari, è normale che l'allenatore deve adattarsi. E uno come Spalletti può trovare la soluzione giusta”. Pochesci ha infine espresso il proprio giudizio sui due tecnici: “Allegri e lui sono ancora tra i migliori in Italia”.