Tramezzani: "Bologna, Atalanta e Roma favorite, ma il Napoli ha intrapreso la strada giusta"

Paolo Tramezzani, l’allenatore dell’Istria, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live': "Sto di nuovo allenando in Croazia, all’Istria, e quindi vivo io da straniero tutto ciò che accade in Italia. Sentir parlare del calcio italiano per il caso Acerbi-Juan Jesus fa sempre male. E’ molto triste che ancora oggi succedono queste cose, lo dico da allenatore ma lo dico innanzitutto da sportivo.

Il doppio ruolo di Calzona è chiaro che non è semplice da gestire: ho avuto anche esperienze in Nazionali e riuscire a conciliare bene entrambi gli impegni è una cosa complicata, soprattutto perché non hai il tempo di fare tutto quello che serve. Detto ciò la scelta del Napoli di affidarsi a Calzona è giusta e appropriata per tanti motivi. La strada che ha intrapreso è quella giusta e già dicevo settimane fa che il Napoli poteva fare molto di meglio e che, per il valore della rosa, avrebbe recuperato qualche posizione. Quando rientreranno i nazionali il Napoli dovrà provare a concludere al meglio questa stagione. Gli azzurri possono ancora conquistare un piazzamento europeo, anche se non so quale. In Champions è difficile, perché il Napoli non ha mai avuto continuità quest’anno e perché in questo momento l’Atalanta mi sembra una squadra strutturata, la Roma sta facendo molto bene e il Bologna, che poteva essere solo la sorpresa del campionato, è ormai una bellissima realtà”.