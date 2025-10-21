Trevisani difende Lucca: “Solo di spalle, il Napoli gioca male! Persino Lukaku ha fatto pochi gol…”

Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista, ha parlato del Napoli a Cronache di Spogliatoio con riferimento particolare a quelle che sono le difficoltà di Lucca: "Difendo il Napoli sugli infortuni e sulle tre competizioni, ma non sui centravanti. L’anno scorso Lukaku, ovvero uno che ha vinto Scudetti, 70-80mln incassati da punta, l’anno scorso ha fatto 13 gol tirando i rigori. Il centravanti del Napoli gioca male perché il Napoli gioca male.

È il Napoli il problema, non il centravanti, pure Hojlund non farà tanti gol. Nessuno li farà 30 gol. Pure Lucca al posto di Retegui ne avrebbe fatti una ventina, pur non essendo Retegui. La palla gli arriva spalle alla porta, con l’avversario montato sopra, raramente fronte alla porta. Comunque ha fatto un gol, come David e Dovbyk, meglio di Ferguson, Gimenez e Openda. Sta facendo male, ma mica senza Lucca la punta fa 200 gol, non li ha fatti manco Lukaku”.