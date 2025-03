Trevisani: “Napoli favorito per lo Scudetto, ha 8-9 partite abbordabili!”

Riccardo Trevisani, telecronista Mediaset, ha parlato nel corso di 'Terzo Tempo Calcio Napoli', trasmissione in onda su Televomero: “Il Napoli è uscito meglio dalla partita contro l’Inter, sia perché ha rimontato, sia quando ha rimontato il gol. E l'Inter se l'è giocata male la partita, soprattutto nella ripresa. La vittoria a Rotterdam vuol dire che l'Inter farà i quarti di Champions League, sono partite che ti prosciugano.

E non stanno bene a livello fisico visti gli infortuni. Per me il Napoli oggi è favorito. Trovare una scossa può invertire la tendenza, nelle ultime undici partite penso che gli azzurri ne avranno otto-nove abbordabili. La Juventus se vince tutte le partite fa 85 punti e per me sono pochi per vincere il campionato. Non arriverà a 80 punti. Non è in corsa per lo scudetto”.