Trevisani surreale: "Duda simula, quella di Bastoni non è una gomitata!”

Il giornalista Mediaset Riccardo Trevisani, sul canale Twitch di Cronache di Spogliatoio, va all'attacco della classe arbitrale con toni duri: "Nasca è il VAR di Juve-Bologna e di Iling-Junior e Ndoye, è il VAR del mani di Pulisic a Genova, è il VAR di Juve-Verona e viene sospeso per due giornate per la simulazione di Faraoni. Quindi, quando vede un altro che simula come Duda - perché Duda simula e ve lo dico io: se sono 1-0 per l'Inter, Duda torna in piedi e gioca -, allora dice 'No, no, no, no, io non intervengo, mi fermano di nuovo per due giornate'. La domanda che ci dobbiamo porre è: perché Nasca è considerato uno bravo? Poi c'è anche un problema di qualità degli arbitri a disposizione di Rocchi: buoni ce ne saranno 10-12, gli altri 35 non saprei dove mandarli ad arbitrare".

Il giornalista e opinionista poi prosegue così la sua analisi: "Ho sentito una delle più grandi cazzate della storia: 'La cosa di Bastoni è la più grave da quando esiste il VAR'. Ricordo Candreva in Juve-Salernitana, mi ricordo Iling-Junior, Ranocchia-Belotti, mi ricordo Cristiano Ronaldo mettere un piede in bocca a Cragno... Nelle cose successe in Inter-Verona, quella di Bastoni è sicuramente quella meno rilevante a livello calcistico, in una partita in cui, se vuoi fare qualcosa per aiutare l'Inter, fischi fallo ad Arnautovic e non arriva l'1-1 e sorvoli su Darmian e non dai rigore al 100'. Ma quale gomitata? Quella di Bastoni è una spallata di uno che ha 'rosicato' perché prima è stato spinto sul cross. Il VAR dovrebbe intervenire per cose più gravi".