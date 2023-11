Union Berlino, Bonucci su Raspadori: "E' un fratello, si è sbloccato e non si ferma più"

Nel corso della conferenza stampa di vigilia di Napoli-Union Berlino, il difensore dei tedeschi Leonardo Bonucci si è soffermato sull'attacco azzurro.

Nel corso della conferenza stampa di vigilia di Napoli-Union Berlino, il difensore dei tedeschi Leonardo Bonucci si è soffermato sull'attacco azzurro: "L'assenza di Osimhen sicuramente è uno svantaggio per il Napoli, perché è uno degli attaccanti più forti della Champions League e difendere contro un giocatore così è davvero difficile per 95'. Ma l'attacco del Napoli non si riduce a Osimhen. C'è Raspadori, che per me è un fratello dopo l'Europeo, ha il futuro davanti a sé, si è sbloccato e non si ferma più.

C'è Simeone che quando è in campo tira fuori la sua garra e bisogna fare attenzione. E poi ci sono gli attaccanti esterni che nell'uno contro uno sono fortissimi. Noi dovremo lavorare di squadra contro di loro".