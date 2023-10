Union, Khedira: "Bonucci non ci ha parlato del Napoli, è l'allenatore che deve farlo!"

Rani Khedira, centrocampista dell'Union Berlino, è intervenuto in conferenza stampa, insieme all'allenatore Urs Fischer, alla vigilia del match.

Rani Khedira, centrocampista dell'Union Berlino, è intervenuto in conferenza stampa, insieme all'allenatore Urs Fischer, alla vigilia del match di Champions League contro il Napoli. Di seguito tutte le sue parole.

Sei stato a lungo fuori, ora come ti senti? Pronto al debutto in Champions?

"Sì, sono contento di essere tornato, ho messo minuti nelle gambe, dispiace che la gara non è andata bene, ma sono felice del ritorno e sono contento di giocare domani in Champions".

C'è una bella atmosfera agli allenamenti, com'è possibile essere così rilassati in questo momento?

"La parola d'ordine è continuare ad avere fiducia, ottimismo, domani dovremo giocare con umiltà, domani non sarà semplice ma non dobbiamo deprimerci e dobbiamo provare a vincere".

Da fuori hai potuto osservare in maniera più critica la situazione.

"E' difficile da dire, forse anche gli acquisti fatti all'ultimo minuti ci portano a non avere degli automatismi, poi siamo stati sfortuanti anche con gli infortuni ma il passato è passato, pensiamo a domani e proviamo a vincere facendo una bella partita".

Come si affronta uno come Kvara che è già stato miglior giovane Champions e nella lista del Pallone d'Oro? L'avete studiato?

"Sicuramente è un buon giocatore, non a caso è stato ribattezzato Kvaradona, ho sentito questo gioco di parole, forma un grande attacco con Osimhen che non ci sarà, è un attacco difficile da fermare, ha contribuito allo Scudetto e sarà un avversario difficile ma si difenderà di squadra lasciano meno spazio possibile e raddoppiando".

Bonucci vi ha detto che squadra è il Napoli?

"Ancora non ci ha parlato, è l'allenatore che ci prepara alla gara e l'ha fatto nella maniera più corretta".