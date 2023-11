Valdifiori su Giuffredi: "Mi fece tornare vivo, grazie a lui arrivato al Napoli e in Nazionale"

Nel corso della presentazione del libro "La strada di un sogno" dell'agente Mario Giuffredi, è intervenuto uno dei suoi assistiti Mirko Valdifiori.

Nel corso della presentazione del libro "La strada di un sogno" dell'agente Mario Giuffredi, è intervenuto uno dei suoi assistiti Mirko Valdifiori, ex centrocampista del Napoli: "Con Mario, oltre al profilo lavorativo, quello che si instaura negli anni è un profilo umano. Resta negli anni, basta sentirsi poco per rivivere le stesse emozioni che mi ha trasmesso perché l'ho conosciuto in un momento buio della mia carriera mi ha dato la forza. Quel viaggio che per venire da me a Empoli prima di partire per la vacanza con la famiglia per farmi capire che voleva fare un percorso con me.

Quella dimostrazione d'affetto mi fece tornare vivo e mi permise negli anni di raggiungere quello che ho fatto in un club così focoso e bello come il Napoli e di arrivare in Nazionale. Aver fatto solo qualche metro del tuo sogno insieme a te per me è stato un onore, ti ringrazio ancora tutt'oggi".