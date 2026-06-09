Vergara, Del Genio: "Per le liste è fondamentale, ma se si muove la Premier..."

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Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato a Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal: "Premier su Vergara? Alcune società inglesi hanno forza sia per il cartellino che per l'ingaggio dei giocatori. La vicenda potrebbe essere dunque completa. Se però facciamo un discorso tecnico e di liste, è facile dire che Vergara è inamovibile. Tecnicamente il ragazzo ha dimostrato ed è utile avere anche un prodotto per il settore giovanile, anche perché al momento ci sono 37 giocatori eppure ci sono delle limitazioni per le liste di Serie A".