Vergara, Del Genio: "Per le liste è fondamentale, ma se si muove la Premier..."
Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato a Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal: "Premier su Vergara? Alcune società inglesi hanno forza sia per il cartellino che per l'ingaggio dei giocatori. La vicenda potrebbe essere dunque completa. Se però facciamo un discorso tecnico e di liste, è facile dire che Vergara è inamovibile. Tecnicamente il ragazzo ha dimostrato ed è utile avere anche un prodotto per il settore giovanile, anche perché al momento ci sono 37 giocatori eppure ci sono delle limitazioni per le liste di Serie A".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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