Vergara a Sky: "In un anno mi è cambiata la vita. Ma ora viene parte più difficile"

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"In un anno mi è cambiata la vita. Ma ora viene la parte più difficile". Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate da Antonio Vergara a Sky Sport dal ritiro del Napoli a Castel di Sangro. Il talento del Napoli si racconta tra entusiasmo e umiltà: il lavoro con Allegri, il nuovo ruolo che sta scoprendo, la sua crescita e un sogno chiamato Nazionale.

"Allegri mi sta provando da mezzala. Mi chiede di imparare la postura del corpo, la pulizia tecnica e tanti altri aspetti del ruolo. Mi sta facendo capire che ci sono cose che pensavo di avere già e che invece devo ancora imparare".

In quel reparto hai compagni come Frank Anguissa, Scott McTominay e Kevin De Bruyne.

"Cerco di prendere qualcosa da tutti. Da Frank prenderei l'aggressività e il tempo dell'uscita in pressione. Da Scott gli inserimenti. Da Kevin, invece, la facilità con cui riesce a vedere la giocata prima degli altri"

Ora arriva l'amichevole contro il Celta Vigo. Che livello di Napoli ti aspetti di vedere in questa partita?

"Sicuramente un Napoli in crescita. Siamo partiti un po' carichi contro l'Arezzo, poi siamo migliorati partita dopo partita. Speriamo di fare un'altra prestazione migliore rispetto all'ultima e continuare questo percorso"

La tua storia ricorda, per certi aspetti, quella di Lorenzo Insigne. Vi siete mai incontrati o sentiti?

"No, non ci siamo parlati. Mi è capitato però di vedere un video in cui mi faceva i complimenti e mi ha fatto molto piacere. Mi ricordo che quando lui era ancora al Pescara e stava per tornare al Napoli andai fino a casa sua per farmi firmare una maglia. Fortunatamente avevamo degli amici in comune e ci riuscii".

La Nazionale resta un sogno?

"Assolutamente sì. Ma per arrivarci bisogna prima di tutto giocare, fare prestazioni importanti e magari anche qualche numero. Credo che sia questo il modo migliore per convincere un grande allenatore come lui. Non penso serva fare altro".