Vergara via da Napoli? Del Genio: "Non toccherei nulla, ma sarebbe super plusvalenza"
In questi giorni si parla della possibile offerta del Como per Antonio Vergara. Ne ha parlato anche Paolo Del Genio a Canale 8 a Linea Calcio commentando la notizia e dicendo la sua: "Se devo fare una valutazione strettamente tecnica, penso che il Napoli debba giocare col 4-3-3 con Vergara che fa la mezzala o il sottopunta nel 4-2-3-1. Per me avere nello stesso ruolo Vergara e De Bruyne è ottimo. Io non toccherei nulla. Ma il Napoli fa anche valutazioni di carattere economico. La plusvalenza che puoi fare con lui sarebbe significativa essendo cresciuto nel settore giovanile".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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