Vice-Lobotka? Chiariello: "Non Gilmour, avevamo Gaetano che può andare in nazionale!"

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Chi è il vice-Lobotka? Chiariello ed i dubbi su Gilmour ed il rimpianto per un ex azzurro del settore giovanile partenopeo

Nel corso di Radio Crc, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato della coppia di registi del Napoli e di un ex azzurro che è migliorato in quel ruolo al punto da candidarsi anche per la nazionale:

"Anche se ha superato i 30 anni per me Lobotka è un giocatore irrinunciabile, nelle letture difensive, nel mettere la palla in cassaforte, nelle sgasate. Sì, non avrà il lancio illuminante, ma dà ritmo ed organizzazione. Non ha il tiro altrimenti sarebbe al parti di Calhanoglu, ma è straordinario. Ma a me non sta bene che a fargli da partner sia Gilmour, bravino, ma ce ne sono tanti come lui. Può crescere sì, ha il lancio, ma non è per me che fa la differenza. E' un giocatore normale su cui non avrei puntato. L'ha voluto Conte che però poi non l'ha fatto giocare. Lobotka s'è lamentato anche del troppo utilizzo.

Conte ha fatto risultati straordinario, ma sulle rotazioni i dubbi ci sono, sul campo, nulla di personale, tra le tante rotazioni anche Lobotka-Gilmour. Ora gli siamo vicini umanamente, forza Billy, per l'infortunio, ma io non avrei puntato su di lui avendo Gaetano. Oggi è di prima fascia, vale la regia, l'ha dimostrato a Cagliari e non so chi sarà il CT, Mancini è pià propenso di Conte sui giovani, ma può giocarsela con Fagioli per diventare il regista della nazionale. Ma non solo Gaetano, un altro soldato Ryan da salvare è Vergara e l'acquisto di Giovane può essere un tappo. Vergara deve essere un punto fermo del Napoli del futuro. Politano può darti l'ultima mezz'ora finale, deve essere il grande vecchio che accompagna la squadra, non più il pendolino che fa 50 partite".