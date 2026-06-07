Vieri lancia il Napoli: “Società sana e grandissimi giocatori! Con Allegri sarà l’anti Inter”

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Vieri: "Scudetto tra Inter e Napoli. Allegri è una garanzia".

L'ex attaccante Christian Vieri ha parlato di Inter e Napoli in vista della nuova stagione, soffermandosi su Allegri alla Gazzetta dello Sport: “Inter e Napoli sono due squadre top, quest’anno faranno bene anche in Europa. L’Inter poteva fare di più in Champions già nella passata stagione.

Sarà il Napoli la prima antagonista dei nerazzurri? Il Napoli è ben messo. Ha una società sana, grandissimi giocatori. Con Allegri alla guida, lo scudetto sarà una corsa tra loro. Allegri al Milan era stato secondo per gran parte della stagione con una squadra che l’anno prima era arrivata ottava e contro avversarie più avanti di loro. La verità è una: se non hai un grande centravanti non vinci.

Cosa può fare l’allenatore? Dovrebbe avere la bacchetta magica. Deve essere chi va in campo a dare di più. Anche stavolta, possibile che nessuno tra Pioli, Fonseca, Conceiçao e poi Max abbia trovato la chiave giusta? Resta sempre una sola verità: servono i giocatori. E servono con personalità”.