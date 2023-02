Vieri se la prende con Inzaghi: “Troppi punti persi, l’Inter doveva essere a -2 dal Napoli”

Nel suo consueto intervento ai microfoni della BoboTV, Christian Vieri critica la stagione dell'Inter di Simone Inzaghi

Nel suo consueto intervento ai microfoni della BoboTV, Christian Vieri critica la stagione dell'Inter di Simone Inzaghi: "L''Inter nella passata stagione si è 'salvata' vincendo due coppe che hanno spostato il discorso dallo scudetto perso. Poi è vero che hanno lottato fino all'ultima giornata, ma quest'anno no: per me, la squadra di Inzaghi doveva essere lì a due punti dal Napoli, pronta ad approfittare degli errori. Ha perso troppi punti".