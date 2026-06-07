Viviano: “Non mi aspettavo Allegri al Napoli, ma ha una logica. Anti Inter? Dico la Juve”

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Emiliano Viviano ha commentato l’arrivo di Massimiliano Allegri al Napoli e analizzato le possibili concorrenti dell’Inter

Intervistato da Mediaset, l’ex portiere Emiliano Viviano ha affrontato diversi temi di attualità legati al calcio italiano, soffermandosi in particolare sull’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Un’operazione che, secondo lui, sorprende solo in parte ma che risponde a una logica precisa nel percorso del club azzurro. Alla domanda se si aspettasse Allegri al Napoli, Viviano ha risposto: “Non me l’aspettavo da un certo punto di vista, negli ultimi 15 giorni è stato il più criticato. Ma ha una logica, ripensando alla carriera Allegri arriva alla Juve dopo Conte e fa grandi risultati. Il Napoli vuole portare la sua esperienza”.

L’anti-Inter secondo Viviano

Parlando invece della corsa ai vertici della Serie A e della possibile anti-Inter, Viviano ha sottolineato come il divario con i nerazzurri resti ancora importante, soprattutto se la squadra di Milano dovesse confermarsi ai livelli degli ultimi anni anche sul mercato. Tuttavia, una candidatura forte emerge comunque: “Se l’Inter fa l’Inter, anche a livello di mercato, in cui ha lavorato benissimo negli ultimi anni, secondo me il divario resta ancora grande. Oggi bisogna immaginarla, ma se dovessi fare un nome direi Juventus, perché credo nel lavoro di Spalletti, credo che seguendolo la società possa fare ottimi acquisti”.