Vlahovic-Napoli, Brambati: "Allegri è un suo importante estimatore"

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Calciomercato Napoli, occhi anche su Dusan Vlahovic: il procuratore Massimo Brambati sottolinea la stima che Massimiliano Allegri ha di lui

Massimo Brambati, ex calciatore e oggi procuratore, è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Maracanà per parlare del futuro di Dusan Vlahovic. Di seguito le sue dichiarazioni.

Viahovic-Juve, chi ci ha perso di più?

"Spalletti, perché lo voleva. lo credo che la Juve ora dovrà mettere mano al portafogli, non ha bisogno solo di una punta ma di due. Si parla di Kolo Muani, ma ne serve anche un altro. Poi non so cosa faranno con David, Openda è fuori dal progetto ma è difficile piazzarlo. lo trovo che sia una situazione molto critica, non la vedo bene per la Juve, nonostante abbia un allenatore importante. Ci sono dei dirigenti non all'altezza e fai fatica a lavorare così, con gente non esperta della materia e ha poco naso nello scegliere i giocatori. Abbiamo criticato Giuntoli dopo il primo anno per il non-mercato di gennaio per non aiutare Allegri, poi si è azzerato tutto e si è detto che qualcuno doveva pagare per certi acquisti. E ha pagato. Perchè Comolli non ha pagato? Lui ha confermato Tudor, poi non ha preso la punta a gennaio e a giugno scorso ha buttato via i soldi. Più sfaceli di questo cosa deve fare per andare via. Mi domando: Elkann è attento a queste cose?".

Dove vede Vlahovic?

"Se ha parlato di certe cifre alla Juve, spero che abbia qualcosa in mano. lo al posto di Chiellini non avrei detto no in Italia, non si sa mai. Il Napoli potrebbe anche pensarci, ha un estimatore importante come Allegri. E vedo fuori il Barcellona, che potrebbe sostituire Lewandowski. Ora hai risparmiato su Vlahovic, ma devi spendere per prendere un'altra punta al suo posto. E devi pagarla. Tratta ora con l'Atletico per Sorloth. Quattro anni fa offrii Zhegrova all'Udinese, ed era uno che stava emergendo. E' un giocatore che poteva fare un passaggio in queste squadre, ma non alla Juve. Nn per dire che ci capisco io e altri no, ma dico che questa dirigenza, a parte le brutte figure di quest'anno a gennaio per cercare la punta, non mi ha mai dato la sensazione di essere del mestiere. Comunque tira la corda, non è che poi Spalletti se ne va? Oggi deve sbattere i pugni sul tavolo o ci rimette lui".