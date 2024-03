Xavi in conferenza incorona Lobotka: "E' da Barcellona! Vorrei vederlo con noi..."

Il giocatore che piace di più a Xavi tra quelli che giocano nel Napoli? Lo svela l'allenatore del Barcellona stesso e non poteva che essere un regista

Il giocatore che piace di più a Xavi tra quelli che giocano nel Napoli? Lo svela l'allenatore del Barcellona stesso e non poteva che essere un regista, visto che lui è stato tra i migliori interpreti del ruolo in tutta la storia del calcio. Il tecnico ha risposto così in conferenza stampa: "Difficile... Lobotka! E' un giocatore che mi piace, come costruzione del gioco non perde palla, mi piacerebbe vederlo in una squadra come il Barcellona. Ha il livello per giocare in una squadra come la nostra. Potrebbe fare la differenza, come fa la differenza nella sua squadra".

Il Barça manca un po' di convinzione nelle grandi partite?

"Abbiamo fatto belle partite anche contro le grandi, Real pur perdendo, l'Atletico bene, anche a Napoli molto bene. Dobbiamo fare una partita simile a quella di Napoli ma con più efficacia in area di rigore".