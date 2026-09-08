Dossena lancia il Napoli con l'Arsenal: "Squadre inglesi fuori soffrono per un motivo"

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Nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” su Stile TV, l'ex azzurro Andrea Dossena ha suonato la carica in vista del debutto in Champions League contro l'Arsenal. L'ex esterno ha voluto sgomberare il campo da ogni timore reverenziale, rimarcando il rango internazionale raggiunto dal club partenopeo: "Il Napoli non è la cenerentola della Champions League perché partecipa a questa competizione da anni e deve dire la sua. Ormai gioca su ogni campo per i 3 punti: se l’avversario sarà più bravo gli si stringerà la mano, ma mai partire sconfitti prima del fischio d'inizio". Pur riconoscendo la forza dei Gunners, reduce dalla finale continentale della scorsa stagione, Dossena ha sottolineato come la squadra di Allegri abbia le qualità necessarie per giocarsela a viso aperto.

Intensità e terreno di gioco: l'analisi dell'ex azzurro sul divario con la Premier

Analizzando il confronto con il calcio inglese, Dossena ha evidenziato le differenze sul piano del ritmo e dell'impatto ambientale, individuando nella spinta del pubblico di Fuorigrotta un'arma fondamentale per gli azzurri. "In Premier c’è ricchezza e i club prendono i migliori giocatori, giocando con più intensità, anche se fortunatamente in Italia si sta tornando a ritmi buoni", ha spiegato l'ex calciatore. "Le squadre inglesi sono impressionanti in casa, ma soffrono tantissimo i terreni meno veloci rispetto ai loro e l'atmosfera più calda. Il Maradona nelle partite che contano ha il suo peso: il fattore campo conta tantissimo, soprattutto contro gli inglesi".