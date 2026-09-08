"McTominay? 28 giorni per idoneità sportiva", cosa disse Manna sui tempi di recupero

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Giovanni Manna aveva parlato così sabato prima di Inter-Napoli: "Tempi di recupero McTominay? Ci sono 28 giorni per l'idoneità sportiva perché prenderà farmaci anticoagulanti vietati. Per due settimane deve stare a riposo, poi riprende l'attività agonistica senza contatti. Quindi al contrario di quello che ho letto, i tempi sono questi, poi magari il ragazzo sarà in ritardo di condizione o ci saranno complicazioni, questo lo vedremo strada facendo. Ma per questo abbiamo scelto questo momento per l'intervento così c'è la sosta per averlo ad ottobre quando ci saranno nove partite".